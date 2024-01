Das Schicksal der ausgesetzten Kangalhündin, die in einem Weinberg bei Niederkirchen Junge zur Welt brachte, bewegt Menschen in ganz Deutschland. Nun wurde die Suche nach dem Täter eingestellt.

Ein Winzer fand am 8. August 2023 die geschwächte Kangal-Hündin in seinem Weinberg bei Niederkirchen (Kreis Bad Dürkheim). Sie bekam noch vor Ort insgesamt 14 Welpen. Trotz zahlreicher Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet musste die Polizei nun ihr Verfahren einstellen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise, wer die Kangal-Hündin ausgesetzt haben könnte. Vermutlich schwanger ausgesetzt, wurden die frisch gebackene Hundemutter und ihre Welpen vom Tierheim Frankenthal aufgenommen. Doch nicht alle überlebten, für vier der Welpen kam die Hilfe zu spät. Zehn der „Weinbergwelpen“ konnten aber mit passenden Namen an neue Besitzer vermittelt: Chardonnay, Merlot, Rivana, Dornfelder, Domina, Kerner, Silvana, Syrah, Regent und Riesling. Doch auch die Kangal-Hündin, die von Tierschützern den Namen Mira bekam, fand ein neues Zuhause.

Die Kangal-Mischlinge werden im Tierheim Frankenthal von neuen Besitzern abgeholt. Foto: Balzarin

Die erste Vorsitzende des Frankenthaler Tierschutzverein, Simone Jurijiw, zeigt sich über das eingestellte Verfahren nicht überrascht: „Das bin ich gewohnt und es ist leider nichts Neues für mich.“ Auch wenn die fehlende Ermittlung des Täters sehr frustrierend für die Tierschützerin ist, sei ihr dies von Anfang an klar gewesen. Ihrer Erfahrung nach führen nur die wenigsten Ermittlungen über ausgesetzte Tiere zum Täter. Einen Hund auszusetzen ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro geahndet wird. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins sieht diese Strafe als zu lasch an, wenn der Täter denn überhaupt gefunden wird. „Eine für mich angemessene Strafe würde der Täter sowieso nicht bekommen“, kommentiert sie das Einstellen des Verfahrens. „Es berüht mich noch nicht mal“, resümiert die Vorsitzende das ergebnislose Schließen der Akten.

Happy End: Der Welpe Kerner mit seiner neuen Familie. Foto: cho

Der gemeinnützige Frankenthaler Tierschutzverein ist der älteste Tierschutzverein der Pfalz, gegründet im Jahr 1906. Seine ehrenamtliche Tätigkeit dient nach eigenen Angaben ausschließlich dem aktiven Tierschutz und wer die Arbeit des Tierheims mit einer Spende unterstützen will, kann das unter anderem per Paypal an info@frankenthaler-tierschutzverein.de tun.