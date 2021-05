Mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise oder mit Eierkuchen und zerlassener Butter: Spargel ist in der Pfalz sehr beliebt. Kein Wunder: Mit einer Anbaufläche von etwa 650 Hektar ist sie laut der Erzeugergemeinschaft Pfalzmarkt ein wichtiger Spargelproduzent. Was steckt hinter der Spargelernte? Und wofür sind eigentlich die vielen Folien auf den Feldern?

Erst muss die Lochfolie weg, dann die Tunnelfolie. Dann wird die schwarze Folie zurückgeschlagen. Darunter tauchen Erdhügel auf, die Dämme, in denen der Spargel nach oben wächst. Wer genau hinsieht, kann an der schwarzen Folie kleine Erhebungen erkennen. Das sind die Spargelspitzen, die aus dem Damm wachsen und gegen die Folie stoßen, wie Landwirt Michael Ohmer vom Ohmerhof in Rheinzabern (Kreis Germersheim) erklärt.

„Fassen Sie mal den Damm an“, fordert er auf: Er ist ganz warm, obwohl die Umgebung eher kalt ist. Dafür sorge die dunkle Folie, die sich durch die Sonne aufheizt und den Boden erwärmt, erklärt der Landwirt. Bevor es diese Technik gab, sei es viel schwieriger gewesen, die Qualität des Spargels so hoch zu halten, wie die Verbraucher es erwarten. Denn: Nach nur wenigen Stunden in der Sonne laufen die Spargelspitzen violett an. Außerdem gebe es immer wieder Jahre mit spätem Frost – wie ja auch in diesem Jahr. Spargelspitzen, die einfrieren, werden laut Ohmer matschig und sind nicht mehr zu gebrauchen.

Folie mehrfach verwendbar

Der dritte Vorteil: Durch die Folien könne deutlich früher geerntet werden als ohne. In diesem Jahr hätte es ohne diese Hilfe an Ostern wohl keinen Spargel gegeben, sagt Ohmer. Außerdem werde so die Erntezeit gestreckt und es könne kontinuierlicher geerntet werden – und nicht alles auf einmal. Etwa acht Wochen lang werde im Jahr geerntet, Mitte Juni sei Schluss. Die Folien könne man immer wieder verwenden: „Die Tunnelfolie wird nach etwa fünf Jahren ersetzt, die dunkle Folie bleibt die gesamte Lebenszeit einer Kultur auf dem Spargelfeld“, erläutert der Landwirt. Eine Spargelkultur lebe sechs bis sieben Jahre, dann werde sie ersetzt, weil die Stangen zu dünn werden.

Und wie sieht es in den Dämmen aus? Ohmer gräbt ein Stück auf. Darin sieht man die Spargelstange, wie sie senkrecht nach oben wächst. Der Landwirt gräbt weiter und zieht eine Art Wurzelgeflecht aus der Erde. „Das ist das Rhizom, daraus wachsen mehrere Spargelstangen“, sagt er.

Im Sommer brummt es auf den Feldern

Nach Juni, wenn nicht mehr geerntet wird, wachsen die Spargelstangen aus den Dämmen heraus und zu bis zu 1,5 Meter hohen Büschen heran. „Wenn man im Sommer an einem Spargelfeld vorbeifährt, dann hört man es richtig brummen“, sagt Ohmer. Denn Bienen und Hummeln liebten die Blüten der Spargel-Pflanzen. Wenn diese schließlich verblüht seien, werde alles abgemäht, kleingemacht und zusammen mit Hummus in den Boden eingearbeitet.

Gemeinsam mit seiner Familie betreibt Michael Ohmer den Ohmerhof, den sein Bruder und er von ihrem Vater übernommen haben. Auf 15 Hektar bauen sie Spargel an, sechs bis acht Tonnen können sie pro Hektar ernten. Neben Spargel produziere er vor allem Möhren, aber auch anderes Gemüse, wie Kohl oder Sellerie – und Tabak. Der Tabak sei eine der ersten Kulturen am Ohmerhof gewesen und noch immer ein wichtiges Standbein. Die Ernte werde dann im Hofladen vor Ort und über die Erzeugergemeinschaft Pfalzmarkt vertrieben.

Wie wird Spargel geerntet?

Saisonarbeiter aus Rumänien und Polen sorgen laut Ohmer jedes Jahr dafür, dass der Spargel aus der Erde kommt. „Zu 70 Prozent sind das langjährige Mitarbeiter, manche kommen seit 26 Jahren hier her“, erzählt er. Das habe viele Vorteile: Es herrsche großes Vertrauen und die Arbeiter müssten nicht mehr eingelernt werden.

Denn Spargel-Stechen ist gar nicht so einfach: Man benötigt Fingerspitzengefühl beim vorsichtigen Aufgraben der Erde rund um eine Stange. Das hat RHEINPFALZ-Redakteur Stefan Heimerl im Selbstversuch herausgefunden:

Große Probleme mit der Einreise der Saisonarbeiter habe es im Gegensatz zum Frühjahr 2020 nicht gegeben, sagt Ohmer. Er habe außerdem nach 1,5 Jahren Pandemie mehr Erfahrung und wisse, was auf ihn zukomme. Dennoch, die Corona-Auflagen zu erfüllen, koste viel Geld: „Wir testen die Mitarbeiter wöchentlich. Bevor sie bei uns ankommen und nach der Ankunft müssen sie ebenfalls einen Test machen“, so Ohmer.