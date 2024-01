Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor genau zwei Jahren erschoss ein wildernder Bäckermeister bei Ulmet im Kreis Kusel zwei Polizisten. Der Täter verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Doch was ist aus all den anderen Strafverfahren geworden, die gegen ihn liefen? Und was aus seinem Netzwerk von Helfern? Wer musste vor den Kadi, wer kam davon? Eine ernüchternde Bilanz.

Er hatte sein Hobby zum Beruf gemacht und damit seine sechsköpfige Familie üppig ernährt: Andreas S., geboren in Zweibrücken, wollte im Saarland als Chef einer Bäckerei