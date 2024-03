Mit der neuen RHEINPFALZ-App finden Sie jetzt noch schneller das, was Sie am meisten interessiert. Mit der Suchfunktion können Sie alle Ausgaben und das Online-Angebot durchsuchen.

Sie haben etwas in der RHEINPFALZ gelesen, das Sie gerne nochmal nachlesen wollen, aber wissen nicht mehr, in welcher Ausgabe es war? Mit der neuen RHEINPFALZ-App können Sie nun alle Inhalte schnell wiederfinden.

Dazu gibt es zwei Wege: In der E-Paper-Ausgabe oder auf der Webseite. Im Bereich „Zeitung“ der Hybrid-App können Sie alle Lokalausgaben sowie das Freizeitmagazin LEO der letzten 30 Tage im E-Paper durchsuchen. Klicken Sie dafür einfach auf das Menü in der oberen linken Ecke, schon öffnet sich eine Seitenleiste, in der sich oben ein Suchfeld befindet. Dort tippen Sie den Suchbegriff ein und bekommen die Ergebnisse angezeigt.

Dasselbe funktioniert auch im Bereich „Webseite“. Dort können Sie sogar noch weiter in der Vergangenheit suchen. Sie können dort zudem auch das Datum eingrenzen, um den gewünschten Artikel noch besser zu finden.