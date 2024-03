Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Durch die milden Winter sind Zecken kaum oder nur noch für kurze Zeit inaktiv. Das macht sich an den Infektionszahlen bemerkbar – auch in der Pfalz. In diesem Jahr gab es bereits die ersten Borreliose-Fälle. Wie Experten die Lage einschätzen und was man tun kann, um sich zu schützen.

Wie verbreitet sind Zecken in der Region?

Die Blutsauger fühlen sich überall dort wohl, wo es grün ist. Demnach ist der Pfälzerwald ein idealer Lebensraum für