Es wird wieder heiß in der Pfalz. Mit der Hitze steigt auch das Gewitter-Risiko, wie Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer (Südliche Weinstraße) berichtet. Der Experte weiß, wo in der Pfalz häufig Unwetter toben.

Um bei einem Ausflug in der Natur nicht von einem Gewitter überrascht zu werden, empfiehlt Wetterexperte Müller den Augentest. Von blindem Vertrauen in Wetter-Apps