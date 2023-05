Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis 2040 will die Evangelische Kirche der Pfalz klimaneutral sein. Unter anderem dazu beitragen soll vegetarisches Essen in Kitas, Dienstreisen per Fahrrad und Bahn sowie mehr Personal im Klimaschutz-Management.

„Erhaltung der Schöpfung“ – Dieses Schlagwort ist seit den Achtzigern in Kirchenkreisen in aller Munde. Doch nie wurde es so konkret herangezogen wie derzeit. Wie auch andere Kirchen, die der