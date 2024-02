Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großkarlbach im Landkreis Bad Dürkheim, knapp über 1000 Einwohner. Dort gibt es ein Eiscafé. Und eine protestantische Kirche. Die wollte dem Betrieb ihren Vorplatz zur Verfügung stellen. Für die Eis schleckenden Gäste. Problem: Da steht auch ein Kriegerdenkmal von den Nazis. Das Dorf diskutiert. Und der Denkmalschutz trifft eine eigenwillige Entscheidung.

Da war was los in Großkarlbach. Der ganze Platz vor der protestantischen Kirche bis mitten auf die Straße gefüllt mit Menschen, viele tragen Uniform. An einer Fahnenstange