Sie sind klein, wendig und vor allem bei Pendlern beliebt: Doch nach mehreren Bränden sollen E-Scooter in Zukunft in Bussen und Bahnen verboten werden. Erste Städte in Deutschland haben bereits vorgelegt – die Pfalz könnte bald folgen.

Nicht jeder mag sie, aber aus dem Verkehr in der Pfalz sind sie kaum mehr wegzudenken: Elektro-Tretroller – besser bekannt als E-Scooter – düsen inzwischen immer häufiger lautlos