Die 1:2-Niederlage des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern hat ein Nachspiel. Anhänger des FCS gehörten in der Saarbrücker Innenstadt zu Randalierern, die Polizisten angriffen.

Nach den Angriffen von gewaltbereiten Fußball-Anhängern und Corona-Leugnern auf Beamte wertet die Polizei nun Videomaterial aus. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, laufen die Auswertungen der Daten, die unter anderem von Bodycams der am Einsatz beteiligten Beamten aufgezeichnet worden seien.

Bei Feiern von 400 bis 500 Menschen auf dem Sankt Johanner Markt, einem Platz in der Saarbrücker Innenstadt, hatte die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag massive Verstöße gegen Corona-Regeln registriert. In der Menge sei eine Gruppe von 30 bis 40 Fans des 1. FC Saarbrücken aufgefallen, die Einsatzkräfte vor Ort lautstark beleidigte und sie mit Flaschen bewarf, wie das Landespolizeipräsidium mitteilte. Diese Personen hätten erst gestoppt werden können, nachdem weitere Einsatzkräfte hinzugekommen seien. Ein polizeiliches Nachspiel wird für FCS-Fans zudem die Verabschiedung des Saarbrücker Teambuses vor der Partie haben.

Keine Vorkommnisse am Betzenberg

Rund um die Partie auf dem Betzenberg hatte es keine Zwischenfälle gegeben. „Bei uns war es ruhig. Wir hatten die Fans im Vorfeld des Spiels aber extra noch einmal darauf hingewiesen, sich an die Corona-Regeln zu halten. Unseren Fans muss man ein großes Lob aussprechen. Sie haben sich gefreut und sind dann nach Hause gegangen“, erklärte FCK-Pressesprecher Stefan Rosskopf am Montag. FCK-Anhänger hatten das Team während der Partie hinter der Südtribüne des Fritz-Walter-Stadions angefeuert.

Saarbrückens Oberbürgermeister, Uwe Conradt (CDU), hatte die Angriffe auf die Einsatzkräfte der Polizei „auf das Schärfste“ verurteilt. Die SPD-Fraktion hat nach den Vorkommnissen vorgeschlagen, über ein mögliches Alkoholverbot an Hotspots nachzudenken.