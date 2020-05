Til Schweiger: Entschuldigung bei Drosten und Lauterbach

Film- und Fernsehstar Til Schweiger rudert nach einem umstrittenen Instagram-Post an die Adresse von Virologe Christian Drosten und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zurück. „Mein Post war völlig unangebracht und vor allem überflüssig“, schrieb der 56-Jährige am Mittwoch. „Mein Fehler ist aber leider nicht so leicht zu entschuldigen, trotzdem möchte ich auf diesem Wege Herrn Prof. Lauterbach und Herrn Prof. Dr. Drosten mitteilen, dass ich meinen Fehler aus ganzem Herzen bereue.“ Hintergrund ist ein Kommentar zu Morddrohungen, die Drosten (48) und Lauterbach (57) öffentlich gemacht hatten. „Herr Drosten und Herr Lauterbach, take a Chill-Pill!“ hatte Schweiger geschrieben und von mehreren Morddrohungen gegen sich selbst berichtet. „Also heult jetzt nicht rum – habe ich auch nicht getan!“ Schweiger löschte den Beitrag kurz darauf, in sozialen Netzwerken verbreiteten Nutzer aber Screenshots der Nachricht.

Reese Witherspoon: Nachhilfe in Geografie

US-Schauspielerin Reese Witherspoon kümmert sich in der Corona-Pandemie beherzt um die Bildung ihres siebenjährigen Sohnes. Am Mittwoch veröffentlichte sie auf Instagram ein Foto, auf dem die 44-Jährige ihrem Sohn Tennessee James bei Aufgaben im Fach Erdkunde hilft. Beide sitzen an einem Tisch, auf dem zwei Bücher über Indien und eine Weltkarte liegen. „Wir träumen von Orten, an die wir reisen werden“, kommentierte Witherspoon das Foto.

Juana Zúñiga: 111 Jahre alte Chilenin überlebt Covid-19

Eine 111 Jahre alte Chilenin hat eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden und ist damit die älteste Covid-19-Überlebende des Landes. Juana Zúñiga, die im Juli 112 wird, war eine von 25 Infizierten in einem Altenheim in Chiles Hauptstadt Santiago, wie der Nationale Dienst für ältere Menschen (Senama) am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben des Heims hat die betagte Patientin chronische Atemwegsprobleme, ist aber ansonsten in guter körperlicher Verfassung. Auf das Virus habe sie keine Symptome gezeigt. Zúñiga wurde nach ihrer Infektion im April für 28 Tage in einer Isolierstation behandelt und gilt seit dem 10. Mai als geheilt. Den Angaben zufolge lebte Zuniga ihr Leben lang bei ihrer Schwester und hatte ein eigenes Geschäft. Nach dem Tod der Schwester zog sie 2014 in das Altenheim.