Eine Hörspielbox hat die Polizei im sauerländischen Halver bei Lüdenscheid zu einem Einbrecher geführt. Der Mann war im April in einen Kindergarten eingebrochen und hatte alles Mögliche mitgenommen: Fischstäbchen, Nudeln, Laptop, Bilderbücher, Tassen und Gläser. Die erbosten Kindergartenkinder schrieben daraufhin einen Brief an die „fiesen Einbrecher“ und schimpften: „Das ist gemein von euch.“ Es brachte zunächst leider nichts.

Was dem Täter zum Verhängnis wurde: Unter seinem Diebesgut war auch ein Würfel mit digitalem Kern. Werden bestimmte Figuren auf die Toniebox, startet ein Hörspiel. Das brachte die Ermittler auf seine Spur, denn so ein Gerät „melde sich immer mal wieder bei ihrem Hersteller“, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die Beamten wurden so zu einem 44-Jährigen geführt, in dessen Wohnung sich tatsächlich der verräterische Würfel fand.

Datenschutz streng beachtet

Falls jetzt jemand zu Hause misstrauisch eine solches Spielzeug beäugt: Der Hersteller betont, keinerlei Möglichkeit zu haben, eine Toniebox zu lokalisieren beziehungsweise zu orten. Die konkrete Anfrage sei „sehr genau geprüft und nach Beachtung des Datenschutzes rechtskonform beantwortet worden“, informierte ein Sprecher der Boxine GmbH. Nur der Name der letzten W-Lan-Verbindung sei mitgeteilt wurden. Das half offensichtlich – zusammen mit weiteren Hinweisen und Spuren, wie die Polizei sagt. Mehr verrät sie nicht. Vielleicht macht sie mal ein Hörspiel aus dem Fall.