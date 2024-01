Die Rekonstruktion eines Forschungsteams findet im Internet momentan großen Anklang. Der dabei erstellte Ursaurier aus dem Raum Kusel sorgt dabei mit seinem Gesichtsausdruck für viele Lacher.

Die Überreste der Spezies „Stenokranio boldi“ waren schon vor einigen Jahren im Raum Kusel gefunden worden. Ein Forschungsteam hatte ein Bild dieses Ursauriers rekonstruiert. Zu Lebzeiten vor knapp 300 Millionen Jahren soll der Stenokranio boldi eines der größten Raubtiere in der Fundregion gewesen, heißt es von den Forschern im „Journal of Paleontology“. Ungefähr anderthalb Meter lang soll die Spezies dabei geworden sein. Die RHEINPFALZ berichtete darüber.

So weit, so normal. Nur sieht der Saurier auf dem Bild sehr glücklich aus. So fand das Ganze seinen Weg in die sozialen Medien und gelangte zur deutschlandweiter Bekanntheit als „Meme“. Ein „Meme“ bezeichnet im Internet ein meist lustig gemeinte Verbreitung eines Bildes oder Videos. Oft werden diese Bilder dazu aus dem Kontext gerissen, wie nun der Fall von „Boldi“ eindrücklich demonstriert. So wird der Saurier im Internet mittlerweile liebevoll genannt. Dabei wird die Rekonstruktion des Sauriers mit verschiedenen Bildunterschriften ausgestattet.

Der Benutzer „El Hotzo“ teilte auf X (ehemals Twitter) ein Bild des Bewohners aus dem Raum Kusel und schrieb dazu: „Herr Lindner, machen Sie 100 Milliarden Sondervermögen locker, wir müssen einen Jurassic Park auf Helgoland errichten und 100 solcher Racker klonen.“ Über 5.000 „Gefällt mir“ - Angaben gab es dafür und auch andere nutzten „Boldi“ für humoristische Zwecke.

Beispielsweise wird der FCK dabei humoristisch aufs Korn genommen. Das Fußball-Magazin „FUMS“ schrieb dazu: „Was in der Pfalz zur Zeit des letzten Lautern-Ligasiegs so rumlief -Symbolbild.“

Der Benutzer „Schrank-Falter Weinmeier“ erntete viele Lacher. „Kommt ein neuer Ursaurier in die Bar, fragt der Barkeeper: Warum so ein breites Gesicht?“