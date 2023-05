Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der BTTF Zweibrücken haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Ersten Tischtennis-Pfalzliga verloren. Gegen den TTC Steinalben unterlagen die Bickenalbtaler am Samstag mit 5:7. Schon jetzt deutet sich an, dass es eine schwere Saison für die BTTF werden wird.

Es war ohnehin klar, dass es in Steinalben ein schwieriges Unterfangen für die BTTF-Damen ist. Denn beim Gegner spielt mit Selina Weber eine der Top-Akteurinnen der Liga. Die Angriffsspielerin machte