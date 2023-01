Der künftige Chefredakteur der RHEINPFALZ stammt aus Zweibrücken: Yannick Dillinger tritt am 1. Juli die Nachfolge von Michael Garthe an.

Yannick Dillinger ist 39 Jahre alt und ein echter Zweibrücker. Er wurde in Zweibrücken geboren und wuchs hier auf. Sein Abitur hat er 2003 am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium gemacht, und er spielte Tischtennis bei den BTTF Zweibrücken. Als freier Mitarbeiter schrieb er für die Zweibrücker Ausgabe der RHEINPFALZ – vor allem für die damalige Jugendseite xxpress.

Er studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Pädagogik in Saarbrücken und Landau. Nach seinem Studium verließ er Zweibrücken und die Region und machte in Sachsen die Ausbildung zum Redakteur. Dann ging er nach Süddeutschland und wurde Digitalchef und stellvertretender Chefredakteur bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg. Zuletzt war er kommissarischer Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“.

Yannick Dillinger ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist der Sohn des Zweibrücker Autors und pensionierten Lehrers Michael Dillinger.