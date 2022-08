Léon Theisohn von den Wassersportfreunden Zweibrücken ist deutscher Masters-Meister. Bei den nationalen Schwimm-Meisterschaften der Klasse Ü20 im thüringischen Gera gewann er mit der mit der Mixed-Staffel der Schwimm-Start-Gemeinschaft (SSG) Saar-Max-Ritter Gold über viermal 100 Meter Lagen.

Dazu wurde der 20-Jährige noch deutscher Vizemeister über 100 Meter Rücken in 1:03,99 Minuten. Außerdem gewann der Wassersportfreund insgesamt drei Bronzemedaillen: über 50 Meter Rücken in 29,11 Sekunden sowie in den Mixed-Staffel-Wettbewerben über viermal 50 Meter Lagen und viermal 50 Meter Freistil.

Zwei persönliche Bestleistungen

Komplettiert wurde Theisohns Abschneiden von einem neunten Platz über 200 Meter Freistil in neuer persönlicher Bestzeit von 2:11,32 Minuten und Platz elf über 100 Meter Freistil, ebenfalls in neuer persönlicher Bestzeit von 57,46 Sekunden sowie Platz zwölf über 50 Meter Freistil in 26,20 Sekunden.