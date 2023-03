Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Saisonvorschau: In Kiel, unter anderem in Sichtweite zum Bundesliga-Dino THW Kiel, haben sich die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken den Feinschliff für die am Samstag beginnende Saison geholt. Ein Riesenerlebnis für das jüngste Team der Spielklasse, auf das in der Runde starke Gegner warten. Zum Auftakt kommt im Derby Drittliga-Absteiger HSG Marpingen-Alsweiler nach Zweibrücken.

„Das war schon ein besonderes Erlebnis“, erinnert sich SV-Trainer Rüdiger Lydorf, der in seine achte Spielzeit auf der Zweibrücker Trainerbank geht, gerne an die Einheit