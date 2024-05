Die Verkehrssituation in der Erpolzheimer Straße will die SPD-Fraktion am Donnerstag, 2. Mai, im Freinsheimer Stadtrat zum Thema machen (19 Uhr, Sitzungssaal, VG-Rathaus). Wie Fraktionssprecher Christian Muly erklärte, hätten sich Anwohner des nördlichen, engeren Teils der Straße wegen des Verkehrs beschwert. Ständig würden Autofahrer die Gehwege beim Ausweichen mitbenutzen.

Da die Einführung einer Einbahnstraße in Richtung Süden nach dem geplanten Umbau der Kreuzung Erpolzheimer Straße/ Riedweg/Badstraße durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) sowieso schon beschlossene Sache sei, sei es doch unnötig, noch länger auf den Start des Bauprojekts zu warten, findet die SPD. Die Verwaltung habe zwar mit dem LBM die Notwendigkeit eines Einfahrverbots aus südlicher Richtung bestätigt, jedoch habe die Stadt darüber bis heute keine abschließende Entscheidung getroffen, stellt Muly fest. Die Anwohner sollten nicht länger vertröstet werden, so der Vorsitzende in einem entsprechenden Antrag seiner Fraktion.