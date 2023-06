Am Sonntag steigt in Zweibrücken die zweite Sonderaktion für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens: Der erste Radfahrtag des Jahres beginnt ab 9 Uhr am ehemaligen Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach.

Der erste von zwei Schwimmtagen im „Badeparadies“ (die erste Sonderaktion neben den regelmäßigen Mittwochtreffs von 17 bis 18.30 Uhr im Westpfalzstadion) war am 24. Mailaut Peter Ehrmantraut, Zweibrücker Kreisbeauftragter fürs Sportabzeichen, ordentlich besucht. Das erhofft er sich auch für den Radfahrtag am Sonntag. Sportabzeichen-Willige können dabei auf der Strecke vom „Hasengarten“ in Richtung Ampelkreuzung zur Pirmasenser Straße die Sprintdisziplin über 200 Meter ablegen. Wer es etwas länger haben will, kann sich für die 20 Kilometer umfassende Ausdauerleistung auf den Weg über Oberauerbach und Niederhausen nach Wiesbach machen. Wendepunkt der Strecke ist hier an der Stampermühle.