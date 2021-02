Zwei Menschen sind am Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 im Baustellenbereich bei Homburg gestorben. Gegen 16 Uhr prallte ein Lastwagen in Höhe der Ausfahrt Homburg von hinten gegen einen Transporter und zerquetschte damit einen zweiten Lieferwagen zwischen sich und einem weiteren vorausfahrenden Lastwagen. Die Fahrer der beiden Transporter starben, der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall wurde die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ab Waldmohr gesperrt. Ein stundenlanger Stau behinderte den Verkehr bis spät in den Abend. Erst am vorigen Freitag war die A6 nach einem schweren Lkw-Unfall mit zwei Schwerverletzten an gleicher Stelle stundenlang gesperrt.