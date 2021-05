Das Coronavirus hat den Kindergarten in Oberauerbach befallen: Sechs Kinder und zwei Erzieherinnen haben sich angesteckt. Eine komplette Gruppe muss daheimbleiben und darf erst kommenden Montag zurückkommen.

Die Coronafälle traten nach und nach auf, wie Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Zunächst seien am 10. Mai zwei Personen aus einer Gruppe des Oberauerbacher Kindergartens positiv getestet worden. Daraufhin sei die komplette Gruppe – sie besteht aus 22 Kindern und mutmaßlich drei Erzieherinnen – in häusliche Quarantäne geschickt worden – und zum Coronatest. Am Folgetag, am 11. Mai, wurden zwei weitere Personen positiv getestet, am 12. Mai eine weitere, am 14. Mai zwei weitere – und am 17. Mai dann noch eine. Macht insgesamt acht Coronafälle, davon sechs Kinder und zwei Erzieherinnen.

Der Kindergarten in Oberauerbach wird von der evangelischen Kirche betrieben. Verwaltet wird er vom evangelischen Verwaltungsamt. Dessen Chefin Gerda Huber sagte auf Anfrage, dass sich der Kindergarten Oberauerbach im normalen Regelbetrieb befinde. Nur die eine Gruppe, in der die Corona-Infektionen auftraten, sei geschlossen. Die Quarantäne für diese Gruppe habe am 10. Mai begonnen und ende am kommenden Freitag. Ab kommenden Montag dürfen die Kinder dieser Gruppe wieder zurück in den Kindergarten, wenn bis dahin keine neuen Fälle auftreten. Am Montag erhielt das städtische Jugendamt von der Kirche die Information, dass eine Gruppe in Oberauerbach wegen Corona-Infektionen geschlossen wurde.

Thorsten Höh von der Kreisverwaltung geht davon aus, dass nun keine weiteren Fälle aus der betroffenen Gruppe hinzukommen. Da alle Kinder und Erzieherinnen in häuslicher Quarantäne seien, könnten sie sich nicht mehr gegenseitig anstecken.