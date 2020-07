Die Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Brücke an der Stadtautobahn hat seit dem Wochenende zehn künstlerisch bemalte Brückenpfeiler in der Innenstadt mehr: zehn „Europasäulen“.

Beim Wettbewerb „Graffiti für Europa“ von Bündnis 90/Die Grünen haben Künstlerinnen und Künstler für offene Grenzen und ein zusammenwachsendes Europa die mehrere Meter hohen grauen Säulen, die die Brücke tragen, künstlerisch gestaltet. Eine Fachjury kürte die Graffitikünstler Sebastian Brug und Alexander Karle zu den Siegern des Wettbewerbs.

Sebastian Brug überzeugte durch die Verwandlung der Europa durch Zeus in einen Stier. Alexander Karle beeindruckte durch das Bildnis eines mystischen Gesichts, in einem blauen Punktemuster, das Wasser und Europa symbolisiert. Die bemalten Säulen befinden sich in Höhe des Saarkrans auf beiden Seiten der Saar entlang der Leinpfade. Bisher sind entlang der Saar in Saarbrücken auf beiden Flussseiten vor allem breite Platten ohne thematische Vorgaben von Graffitikünstlern bemalt und besprüht worden. adi