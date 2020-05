Wegen der nach wie vor bestehenden Einschränkungen in der Coronakrise sagt der FCK-Fanclub „Höllenfeuer“ Contwig die Veranstaltung „Zehn Jahre Höllenfeuer“ am 30. Mai ab. Die Veranstaltung wird laut Vorstand nachgeholt. Alle bereits gekauften Eintrittskarten für die Band „Die anonyme Giddarischde“ behalten ihre Gültigkeit. Sobald nach der Coronakrise ein neuer Termin festgelegt ist, werde der Fan-Club umgehend informieren. Wer Fragen hat, kann sich an die E-Mail-Adresse hoellenfeuer@online.de wenden.