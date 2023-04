Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wie ich es ledschde Mol do in dere Hall gehuggd hann, do hann ich e Schisselsche Erbsesupp mid Werschdscher vor mir gehadd. Und die Schdadtkapell had dezu Musik gemachd. Scheen war’s!“

Nunmehr gab es in der früheren Fahrzeughalle unserer Feuerwehr eine kulturelle Veranstaltung der Bibliotheca Bipontina, in enger Partnerschaft mit dem Helmholtz-Gymnasium: „1700 Jahre Jüdisches