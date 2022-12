Nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause werden am 14. und 15. Januar 2023 wieder die Neujahrsturniere der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gespielt. Bei den Herren wird der Nachfolger des 2019er-Siegers SV Battweiler gesucht.

Unter anderem Rekordgewinner SV Großsteinhausen (sieben Siege) versucht bei der 28. Auflage am Samstag, 14. Januar, in der Contwiger IGS-Sporthalle dem Titelverteidiger ein Bein zu stellen. Ausrichter des Herren- und der beiden Jugendturniere ist diesmal die Schiedsrichtervereinigung Pirmasens-Zweibrücken. Im Jahr 2024 ist der SV Palatia Contwig dran, 2025 der SV Wiesbach und 2026 der FC Kleinsteinhausen.

In vier Vorrundengruppen werden die zwölf Teams im Modus Jeder gegen jeden ums Weiterkommen kämpfen. Die Spielzeit pro Partie beträgt zwölf Minuten. Die Gruppen wurden am Donnerstagabend in der Verwaltung im Beisein von VG-Bürgermeister Björn Bernhard ausgelost.

Das 24. F-Jugendturnier mit 17 Mannschaften und das 24. E-Jugendturnier mit 16 Teams und Endrunde werden am Sonntag, 15. Januar, ebenfalls in Contwig ausgespielt.

Auslosung Herrenturnier

Gruppe A: SV Großsteinhausen I, FC Kleinsteinhausen, SG Bechhofen/Lambsborn

Gruppe B: TV Althornbach, SV Hornbach, SC Stambach

Gruppe C: SV Palatia Contwig II, SV Großsteinhausen II, SV Battweiler II

Gruppe D: SV Battweiler I, SG Knopp/Wiesbach, SV Palatia Contwig II.