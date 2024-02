Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Samstag gehörte der Zweibrücker Jugend: Bei den Stadtmeisterschaften in der Westpfalzhalle gab es spannende Duelle. Und zuweilen ging es auch hitzig zu.

In der Westpfalzhalle wurden am Samstag die Stadtmeister der Zweibrücker Jugendmannschaften gesucht. Anders als in den Jahren zuvor, war die Resonanz bei Vereinen im Vorfeld nicht so groß, sodass