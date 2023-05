Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bisher gilt für Restaurants : Je mehr Gäste im Freien bewirtet werden, desto besser ist das für den Infektionsschutz. Doch die Tage werden kürzer und die Abende kühler. Für die Restaurantbesitzer bedeutet das normalerweise, den Service nach drinnen zu verlagern. In Zeiten von Corona geben sie das Terrassengeschäft aber ungern auf.

Dang Thi Thuc, Inhaberin von Asia Gourmet in der Hauptstraße, darf nur fünf der elf Tische in ihrem Restaurant nutzen. Sie ist über jeden warmen Tag froh, an dem sie