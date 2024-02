Mit Kindergeburtstagen ist es so eine Sache. Für viele Eltern bedeuten sie häufig Stress, wollen sie ihren Schützlingen doch einen unvergesslichen Tag bereiten. Unser Mundart-Kolumnist Wolfgang Ohler schildert diesmal ein Gespräch mit seinem Stammtisch-Kumpel Paul, der über die Kosten der Geburtstagsfeier seines Enkels schimpft.

Also do kann ich bloß de Kopp schiddele, hat de Paul gescholl, un dann hat er’s ah gemacht, sei Kopp geschiddelt, dass die Ohre gefloo sinn. Mir zwee, de Bruno, unser Wert, un ich, hann net gefroot, wesweje er de Kopp schiddelt, weil mer gewisst hann, er vezählt’s uns glei.

Es Antonche, unser Enkel, hat er ah glei weitergemault, hat ledschd Woch sei zehnder Gebordsdaa gefeiert. E Kinnergbordsdaa wie e Goldenie Hochzeit – bloß deirer. Nohm Kaffee un Kuche hat mei Schwiecherdochder die acht Knirpse nuff in die Fun World gefahr. Dort sinn die Lauser zwee Stunne lang rumgedobt. Dann all minanner uff die Gocart-Bahn un e halbie Stunn im Kreis rumgerast. Anschließend zu McDonald, wo jeder e Cheeseburger un e Cola kriet hat. Dann in die Hüpfburg, die unser Sohn im Gaade uffgebaut hat, un gehubst, bis se die Burger un’s Cola rausgekotzt hann. Do hann se halt e halb Stinnche Ruh gebb, bis se widder losgeleet hann: Schnitzeljachd un Schatzsuch dorchs ganze Haus. Jetzat roode mol, was des alles koschd hat! Mir hann net geroot, un er hat’s uns vezählt: nächschd 500 Euro! Un an denne Bersch vun Geschenke derf ich gaanet denke! Ei geht’s noch!

Kaba un drei Sorde Kuche

Aller, hat de Bruno gemennt un die nächschd Rund Feierowendschöppcher gezappt: Wann’s die Leit so dick hann. Eewe net, hat de Paul widdersproch, die zahle noch dreißisch Johr an ihrm Haisje ab. Un wann se zu uns uff Besuch komme, halle se all die Hand uff. Die junge Leit kenne enfach net wertschafde. Do is was dran, hab ich’m zugestimmt. Denke doch mol, wie mir als Kinner Gebordsdaa gefeiert hann. Um Punkt halwer Vier hann se all uff de Matt gestann mit ihre Geschenkcher, sechs mol e Schneider-Buch un ennie Schachdel Katzezunge, do driwwer hab ich mich gefreet wie e Schneekönisch.

Genau so war’s, hat de Bruno gesaat, un dann hat’s Kaba gebb un drei Sorde Kuche: e Kranzkuche, e Obsttörtche un e Käsekuche. Un wie mer satt ware, hammer im Hof Glicker gespielt odder Fang un Vesteck. Genau, hat de Paul gemennt, un weil dei Vadder domols schunn die Wertschaft gehat hat, hat er fer uns geje Owend Pommes un Werschdcher gemacht, des hat besser geschmeckt wie die Gans an de Weihnachde.

Mei Gebordsdaa, hab ich mich erinnert, is oft in die Oschderzeit gefall, do hammer dann im Gaade all noh de Oschdereier suche un se anchließend uffesse derfe. Wann ich mer’s genau iwwerlee, is em Paul ingefall, dann war de Gebordsdaa schenner wie Weihnachde un Oschdere zamme, weil de nämlich an dem Daa als Ensischder hasch feiere kenne un Geschenke kriet. Aller, hab ich gesaat, do hammer doch uff die Fun World un die Hüpfbursch gern vezichde könne, gell.