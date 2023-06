Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen des TTC Riedelberg stecken als Tabellenachter in der Abstiegszone der Oberliga Südwest fest. Ohne Bestbesetzung war auch in Zellertal nichts zu ernten – in der vielleicht letzten Oberliga-Saison.

Wenig zu holen war für die Riedelberger Tischtennisdamen in ihrer Oberliga-Begegnung bei der TSG Zellertal. Sie waren ein paarmal am Spielgewinn dran, aber mehr als zu einem 2:8 reichte es am Sonntagmorgen