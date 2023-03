Christina Mayerhoff hat in Zweibrücken einen Frauenstammtisch gegründet, um Frauen unterschiedlichsten Alters zusammenzubringen. Beim Debüt am Freitag wurden erste Freundschaften geschlossen.

In allen Altersbereichen, so Mayerhoff, klagen Frauen über zu wenig Kontakte. „Erstmal wegen Corona, ganz oft ziehen Freundinnen weg, man selbst gründet Familien und so weiter“, ergänzt die Ideengeberin des Frauenstammtisches. In kürzester Zeit hat Mayerhoffs Facebook-Gruppe „Zweibrücker Mädels-(Stamm-)tisch“ über 150 Mitglieder gesammelt, die meisten aus dem Raum Zweibrücken. Auch auf dem Spielplatz hat Mayerhoff immer Stimmen von Frauen gehört, die sich über wenig sozialen Kontakt unterhalten. „Viele haben gesagt, sie hätten mal wieder Lust rauszugehen“.

Ein Treffen mit Fremden und Bekannten

Beim Frauenstammtisch-Debüt am vergangenen Freitag im Jonis-Bistro waren acht Frauen da. „Beim Alter waren wir bunt gemischt, die Jüngste war 27, die älteste Mitte 40“, erzählt Mayerhoff im Nachgespräch. Das Besondere: Teilweise kannten sich die Frauen untereinander, teilweise waren sie sich gegenseitig gänzlich fremd. Und dennoch: Die Gruppe kam schnell ins Gespräch, im Fokus standen dabei die unterschiedlichsten Themen. So wurde über die Kindererziehung, die Stadt und die Arbeit der Frauen erzählt. Es standen aber auch völlig andere Dinge zur Diskussion, etwa die katholische Kirche und die anstehende Schließung des Cap-Marktes in der Hallplatz-Galerie. Viereinhalb Stunden dauerte das muntere Treffen.

Für Mayerhoff und die Stammtisch-Damen ist klar: Das Treffen muss sich unbedingt wiederholen – sonst wäre es ja auch kein Stammtisch. „Ich habe geplant, dass wir uns alle fünf Wochen treffen“, so Mayerhoff. Als nächster Termin ist der 14. April angepeilt, ebenfalls ein Freitag. Wenn der Frühling bis dahin richtig angekommen ist, wird der Stammtisch in den Biergarten an der Schließ verlegt.

Für Christina Mayerhoff ist klar, dass der Frauen-Stammtisch immer an einem Freitagabend stattfinden soll. „Viele Angebote, vor allem in den Krabbelgruppen, beschränken sich auf morgens. Das ist natürlich super, wenn man in der Elternzeit ist. Dann kommt das Kind mit drei Jahren aber plötzlich in den Kindergarten, und man selbst geht wieder arbeiten“, begründet Mayerhoff. Der Frauenstammtisch soll da das genaue Gegenteil bieten. So können Mütter auch mal ihre Freizeit haben.

Internet

Die Facebook-Gruppe von Mayerhoff heißt „Zweibrücker Mädels-(Stamm-)tisch. Beitreten kann jede aus dem Raum Zweibrücken.