Zweibrücken bietet in der Innenstadt einige Oasen im Grünen – zum Beispiel in der Allee oder am Wasserspielplatz. Nun kommt noch etwas Grün hinzu, dank sechs Wanderbäumen, die in den kommenden Wochen innerstädtisch ihren Standort mehrfach wechseln werden.

Sechs Wanderbäume stehen seit Freitagnachmittag auf dem Herzogplatz: die Baumhasel, der Amberbaum, die Chinesische Wildbirne, die Mehlbeere, die Blumenesche und die Silberlinde. Dabei handele es sich um Bäume der Zukunft, weil sie gut mit Wärme und Trockenheit zurechtkommen, teilte die Verwaltung mit. Auf dem Herzogplatz beginnt nun die Reise der noch jungen Exemplare durch die Innenstadt. Am 11. September kommen sie zu den Aktionstagen „Heimat shoppen“ in die Fußgängerzone. Ab dem 25. September sind sie auf dem Schlossplatz zu sehen, ehe sie am 3. Oktober bei der Aktion „Einheitsbuddeln“ an ihren künftigen Standorten eingegraben werden. Die Orte stünden zwar schon fest, würden aber noch nicht verraten. „Das soll aber eine Überraschung werden“, so Citymanagerin Petra Stricker.

Mit der Wanderbaumallee möchte die Stadt auf die positiven Eigenschaften von Stadtgrün hinweisen. Denn Stadtgrün kühle das innerstädtische Klima. Es binde Luftschadstoffe und fördere die Biodiversität. „Wenn man von dieser Richtung in die Allee läuft, wird es kühler, wird es angenehmer. Grün bringt was“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza, der am Freitag daran erinnerte, dass einst auf dem Herzogplatz zahlreiche Bäume standen, für die sich kaum einer interessiert habe. Heute seien Bäume in der Stadt ein wichtigeres Thema, das von der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird. Wosnitza und Bürgermeister Christian Gauf schreiten denn auch voran, was die Versorgung der Wanderbäume angeht. Beide gießen die Bäume am Wochenende, die insgesamt knapp 400 Liter Wasser benötigen. Täglich.