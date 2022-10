Walter Arzt ist neuer Bürgermeister von Krähenberg. Er wurde am Donnerstagabend einstimmig zum Nachfolger von Thomas Martin gewählt.

Walter Arzt ist 67 Jahre alt. Er arbeitete in Zweibrücken bei Terex, mittlerweile ist er im Ruhestand. „Ich hab’ noch beim Dingler angefangen“, erzählte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er gehört schon lange der CDU an, im Krähenberger Gemeinderat spielt die Parteipolitik allerdings keine Rolle. Er sagte nach seiner Ernennung, dass er sich wünsche, dass der Rat ein Team ist und alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Arzt war seit 1999 als erster Beigeordneter von Krähenberg der Stellvertreter von Bürgermeister Thomas Martin. Martin hatte dieses Amt 23 Jahre inne. Er war Ende Juli aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Walter Arzt sagte am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ, er stehe zunächst bis zu den Kommunalwahlen 2024 zur Verfügung. Danach müsse man weitersehen. Er sei nicht in Ruhestand gegangen, um gleich wieder weiterzuarbeiten, sagte er schmunzelnd. Arzt war der einzige Kandidat, ihn hatte der zweite Beigeordnete Jan Oberer vorgeschlagen. Der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Michael Schmitt, sagte scherzhaft, er wisse nicht, ob er ihm gratulieren soll. Als Bürgermeister von Weselberg wisse er, wie viel Arbeit ein solches Amt bedeuten kann.

Da Walter Arzt bisher erster Beigeordneter war, müssen die Krähenberger nun dieses Amt neu besetzen. Der neue Stellvertreter des neuen Bürgermeisters soll in der nächsten Sitzung gewählt werden.