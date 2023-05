Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Weeschde noch, wiema so lang an de Kerschbachermiehl gewaad un immer Richdung Dietrichinge geguckd hann, ob sich ned ball was duud? Wo bleibder dann, is immer gefrood wor!“ Gewartet wurde auf Hans-Jürgen