In Sachen Moral durfte sich Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz am Samstag in Daun definitiv als Sieger fühlen: widrigen personellen Umständen getrotzt und einen Fünf-Tore-Rückstand aufgeholt. 22:22 (12:7) endete die Partie beim TuS Daun.

Sechstes Spiel, drittes Remis: Die Zweibrücker untermauerten in Daun ihren Nimbus als Unentschieden-Könige der Liga. „Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, ihr nehmt einen