Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was jeder wusste, bestätigte sich am Sonntagabend: Zwischen den Spitzenteams der Oberliga und den Mannschaften, die versuchen, so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, klafft ein enormes Gefälle. Ein VTZ-Spieler glänzte aber gegen ganz starke Homburger in seinem angestammten Revier.

Die VTZ Saarpfalz, die zu den Teams gehört, die so schnell wie möglich die Oberliga-Abstiegszone verlassen wollen, unterlag Titelanwärter TV Homburg in der Westpfalzhalle klar mit