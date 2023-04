Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hallenfussball: Der SV Battweiler hat beim Hallenturnier der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land den schönsten Fußball gespielt und zu Recht seinen Titel aus dem Jahr 2020 verteidigt. Rund 700 Zuschauer hatten in der Contwiger IGS-Halle ihren Spaß beim Budenzauber. Eine Viertelfinal-Begegnung ging allerdings nicht über die volle Spielzeit.

Volles Haus in der Contwiger Turnhalle der Integrierten Gesamtschule am Samstagabend – 700 Zuschauer suchten einen Platz. Sie standen zum Teil in mehreren Reihen oberhalb der Tribünenplätze