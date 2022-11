„Das war ein verhaltener verkaufsoffener Sonntag, eher so mittelprächtig“, sagt Citymanagerin Petra Stricker zum verkaufsoffenen Adventssonntag in der Innenstadt.

Die Mitmach-Aktion von Stadtmarketing und Stadt, bei der die Stadt 100 Weihnachtsbäume in der Fußgängerzone aufstellt, die von Geschäftsinhabern, Vereinen, Initiativen, Parteien und anderen Gruppierungen, aber auch Privatleuten frei nach Geschmack geschmückt werden dürfen, sei gut angenommen worden. Die Bäume standen pünktlich am Sonntagmorgen in der Hauptstraße und den Nebengassen an Straßenlaternen, wo sie auf Schmuck warteten.

Man merke, dass die Leute Lust haben, nach zwei Jahren Corona rauszugehen, sagte die Gemeinsamhandel-Vorsitzende Sandra Cleemann. Am Sonntag wurden auch die Weihnachtsbäume in der Fußgängerzone geschmückt. Dieser nicht, aber ein paar Weihnachtsbäume sind noch frei. Die neue Weihnachtsbeleuchtung.

Während die Zweibrücker Waldjugend natürliche Materialien aus dem Wald wie Baumscheiben und Holzringen, Kiefern- und Fichtenzapfen nutzte, hingen die Zweibrücker Fastnachtsfreunde und die Ernstweiler Straußbuben bunte laminierte Bildchen an ihre Bäume. Petra Stricker hingegen hat ihren Baum vor Ortho Meder mit einem langen, orange-goldenen Band verziert. Ihr Baum wurde im vergangenen Jahr komplett gestohlen, weshalb sie den diesjährigen Weihnachtsbaum extra gut am Laternenpfosten befestigt hat. Einige wenige Bäumchen sind noch frei und können bis 3. Dezember noch geschmückt werden.

„Eine schöne Atmosphäre“

Während seit dem Morgen die Baumschmücker in der Innenstadt unterwegs waren, warteten die Zweibrücker Einzelhändler auf Kundschaft. Die kam auch. „So gegen 14 Uhr waren wohl die meisten Menschen in der Innenstadt unterwegs“, hat Händlerin und Gemeinsamhandel-Vorsitzende Sandra Cleemann beobachtet. Sie war zufrieden, rund 80 Prozent der Innenstadthändler hätten sich beteiligt. „Dafür, dass Black Friday und Cyber Weekend war, ist die Stadt voll. Und es regnet nicht. Ich finde, das war eine schöne Atmosphäre. Es war viel los, aber in meinem Geschäft haben wir viele kleinpreisige Artikel verkauft, zum Beispiel für in den Adventskalender. Riesige Umsätze hat heute keiner gemacht“, sagt sie. Man merke, dass die Leute Lust haben, nach zwei Jahren Corona rauszugehen.

Unter dem Stichwort Kaufzurückhaltung sei der Sonntag einer der schlechtesten verkaufsoffenen Sonntage gewesen, resümiert City-Managerin Petra Stricker. „Ich hoffe, dass die Weihnachtslaune bei den Konsumenten noch eintritt. Wir bieten ja genug Gelegenheit dazu“, erklärt sie und verweist beispielsweise auf die Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 2. Dezember. Trotz aller Kaufzurückhaltung lobt sie die Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamhandel. „Wir sind ein sehr gutes Team, das an einem Strang zieht“, sagt sie.