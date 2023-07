Für vier Jahre, also 2019 bis 2022, ehrte der Sozialverband VdK Althornbach am Samstag langjährige Mitglieder im Rimschweilerer Gasthaus „Zur Post“. Da während der Coronazeit keine Ehrungen möglich waren, hat sich der VdK diese aufgehoben und am Samstag in einem Rutsch etliche treue Mitglieder geehrt. Isolde Seibert ernannte der Vorsitzende Ralf Schmidt zudem zum Ehrenmitglied. Seit 30 Jahren Mitglied sind Gisela Baumann, Kurt Leiner und Rudi Hüther. Für 20 Jahre Mitgliedschaft zeichnete Schmidt Christine Sommerhalter, Ilona Tiedtke, Isolde Seibert, Doris Jahn, Peter Schliessmeier, Dieter Leiner, Peter Pirmann und Rita Pirmann aus. Seit jeweils zehn Jahren Mitglied sind Sibylle Gebhardt, Gabriela Schmidt, Ralf Schmidt, Günter Feß, Michael Sachs, Hans Seibert, Erika Brödel und Annette Bouquet. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde des Sozialverbandes für ihre Treue.