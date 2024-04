In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte vier Silageheuballen auf einem Feld mit Farbe besprüht und aufgeschlitzt. Das landwirtschaftlich genutzte Feld liegt am Rande der B423, zwischen den Mandelbachtaler Ortsteilen Erfweiler-Ehlingen und Wittersheim. Wie die Polizei berichtet, sei dadurch ein Schaden in Höhe von mindestens 180 Euro entstanden. Die Polizei Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.