15 Helfer haben am Samstag die Wege rund um Wattweiler beim Umwelttag gesäubert. Dabei haben sie einen Anhänger voller Müll gesammelt, darunter vor allem alte Reifen, zwei Fensterscheiben, Dosen, leere Flaschen, Gartenmöbel, Zigarettenstummel und To-go-Becher. Bereits am Mittwoch waren Schüler und Lehrer der Mauritiusschule zu zehnt unterwegs, um ebenfalls Müll einzusammeln. „Die Schüler waren hauptsächlich auf Waldwegen und aus Sicherheitsgründen dort unterwegs, wo kein großer Verkehr herrscht“, erklärte Wattweilers Ortsvorsteher Thomas Körner. Die beiden Gruppen hätten sich wunderbar ergänzt. Die Mauritiusschüler haben rund zehn Müllsäcke voller Unrat aus der Natur gesammelt, die in dieser Woche zusammen mit den Funden vom Samstag beim UBZ entsorgt werden.