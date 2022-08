Das Zweibrücker Fashion Outlet hat einen neuen Chef: Uli Nölkensmeier ist seit 1. Juni neuer Center Director.

Bevor er nach Zweibrücken wechselte, war er verantwortlich für die vom Neinver betriebenen Outlets in Montabaur und in der Nähe von Halle und Leipzig sowie die innerstädtischen Outlets im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel. Sein Ziel sei es, das Outlet in Zweibrücken – „ein etablierter und beliebter Standort“ – weiter auszubauen, „neue Impulse zu setzen“, heißt es in einem Pressetext. Den großen Arbeitgeber in der Region gelte es zu stärken. Nölkensmeier folgt auf Sébastien Mercier, der das Outlet und Betreiber Via Outlets im Frühjahr nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hatte.