Knapp zwei Jahre nach Dienstantritt als Chef des Center-Managements verlässt Sébastien Mercier kommenden Monat das Fashion Outlet und Betreiber Via Outlets.

Er werde eine andere berufliche Herausforderung bei einem europäischen Unternehmen annehmen, sagte der 47-Jährige der RHEINPFALZ. Dafür habe der Ende vergangenen Jahres gekündigt.

Es habe keine Unstimmigkeiten gegeben, er verlasse Zweibrücken mit positiven Gefühlen und einer guten Bilanz, sagt der Franzose. Mercier war am 1. Mai 2020 Outlet-Chef geworden, hatte die Endphase der Modernisierung mitgestaltet, in die Via 16 Millionen Euro investierte. Dass sein Ausscheiden mit dem Antrag auf Ausbaus des Outlets zusammenfällt, sei Zufall, sagt Mercier. Via will in einer an die Südseite des Outlets, Richtung Multimedia-Internet-Park von 1&1 anschließenden weiteren Ladenstraße zu den bestehenden 120 gut 40 neue Shops, vornehmlich aus dem Premium- und Luxus-Markensegment wie es etwa im Kaufhaus des Westens (Kadewe) in Berlin vertreten ist, unterbringen und in den Ausbau weitere 50 Millionen Euro investieren. Die Planung aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 sieht 42 Ladeneinheiten und zwei Gastronomie-Betriebe vor. Die genauen Zuschnitte, heißt es bei Via jetzt, könnten sich noch ändern. 350 bis 400 zusätzliche Jobs – direkt bei den Mietern, den Markenherstellern und der Gastronomie, sowie indirekte etwa bei Reinigungs- und Servicefirmen – könnten mit dem Ausbau entstehen. Zurzeit arbeiten rund 1250 Menschen im Outlet. Drei Viertel davon als Festangestellte.

Mit dem Ausscheiden Sébastien Merciers wird übergangsweise, bis zur Bestellung eines neuen Outlets-Chefs, Andrew Marshall die Leitung übernehmen. Der Brite ist bei Via für vier europäische Outlets zuständig.