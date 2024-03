Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im zehnten Jahr seines Bestehens bietet das Silent Explosion Orchestra ein Programm mit Liedern der Rockgruppe Toto an – natürlich in Bigband-Arrangements. 400 Besucher verabschieden die Band mit stehenden Ovationen. Aber es gibt auch Schatten.

Nicht alle Besucher in der Gebläsehalle kennen das Silent Explosion Orchestra und dürfen sich von dem, was Bandleader Kevin Naßhan und seine Musiker anbieten, überraschen lassen. In den