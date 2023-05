Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geschichte wiederholt sich manchmal. „Wenn es zum gleichen Ergebnis am Ende der Saison führt, darf sich die Geschichte in Budenheim wiederholen“, sagt Stefan Bullacher, Trainer des SV 64 Zweibrücken, lachend vor dem Top-Spiel in der Handball-Oberliga. Am Samstag (19.30 Uhr) gastieren die verlustpunktfreien Zweibrücker im Duell der beiden Drittliga-Absteiger bei den Sportfreunden Budenheim, die zwei Minuspunkte ausweisen.

Die Geschichte, an die sich Bullacher, einige seiner Spieler und viele SV-Fans erinnert fühlen, ereignete sich fast auf den Tag genau vor zwei Jahren und elf Monaten: am 7. Dezember 2019.