Nach der 20. Corona-Verordnung der rheinland-pfälzischen Landesregierung vom vergangenen Dienstag dürfen sich Kinder und Jugendliche wieder zum gemeinsamen Sporttreiben treffen. Die Stadt Zweibrücken öffnet demnach auch ihre Hallen. Der SV 64 Zweibrücken startet daher ab Montag, 17. Mai, auch wieder sein Nachwuchstraining.

Der Verein orientiert sich dabei mit seinem Angebot streng an den Hygienevorgaben des Landes und des Gesundheitsamtes. Je nach Alter der „Junglöwen“ werden die Übungsstunden in den beiden großen städtischen Hallen (Westpfalzhalle und Ignaz-Roth-Halle) oder draußen an der frischen Luft stattfinden. Aktuell kann Training für folgende Jahrgänge angeboten werden: F-Jugend (Jahrgang 2013 und jünger), E-Jugend (2011/12), D-Jugend (2009/10), C-Jugend (2008/07), B-Jugend (2006/05) und A-Jugend (2004/03).

Bei Rückfragen zu Trainingszeiten und -orten, Übungsleitern und weiteren Ansprechpartnern können sich Interessierte an den Jugendkoordinator des SV 64, Stefan Bullacher, unter Telefon 0152/34161007 oder per Mail an stefan.bullacher@googlemail.com wenden.