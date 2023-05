Fünf Nachwuchs-Handballteams des SV 64 Zweibrücken standen bereits als Meister fest, als letzte Mannschaft machte die männliche E-Jugend mit den Trainern Lukas Wolf, Christian Gauf und Joshua Eberhard noch den Titel des Saarlandmeisters klar.

Die männliche A-Jugend wurde Meister in der RPS-Oberliga, die männliche B-Jugend, die weibliche C-Jugend sowie die Jungs und Mädchen der D-Jugend fuhren ihre Titel in den Saarlandligen ein. Die B-Jugend- und die E-Jugend-Jungs schafften sogar das Kunststück, verlustpunktfrei durch die ganze Runde zu marschieren.

E-Jugend-Team erstmals seit 16 Jahren Meister

Vor allem die Titelgewinne in den jüngeren Jahrgängen stimmen die Vereinsverantwortlichen stolz. Denn für die weibliche D-Jugend verzeichnete die Klubhistorie zuvor noch keine einzige Saarlandmeisterschaft. Und auch den kleinen SV-Löwen der E-Jugend gelang erst einmal, vor 16 Jahren, unter anderem mit dem Jahrgang 1997 der große Wurf. Damals gehörten Nils Wöschler, der in der kommenden Saison wieder zum Kader der ersten Mannschaft die SG SV 64/VT Zweibrücken gehört, und die heutige Zweitliga-Spielerin Elisa Burkholder zur Mannschaft.

Bei der E-Jugend war die Stärke zu Saisonbeginn nur schwer einschätzbar, denn mit Henri Mader, Silas Träutlein und Leo Eckerlein gehörten nur drei der insgesamt 15 Spieler dem älteren Jahrgang 2012 an. Zudem gehörten noch fünf F-Jugendliche – Simon Okafor, Finn Burgard, Mats Vater, Fred Eckerlein und Paul Zellmer – fest dem Meisterkader an. Den Titel tüteten die jungen SV-Löwenwelpen dann endgültig im Top-Spiel am 19. März vor 100 Zuschauern mit dem 21:17-Sieg gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagene SG Brotdorf-Losheim ein. Am Ende hatten die E-Jugend-Jungs des SV 64 14:0 Punkte auf dem Konto und ein starkes Torverhältnis von 208:89 – die meisten Tore aller Teams und die wenigsten Gegentore.