Momentan herrschen keine Zeiten, in denen man in der Vorlesung noch mit dem Professor diskutieren oder mit anderen in Gruppenräumen für die nächste Klausur lernen kann. Corona hat weitreichende Auswirkungen auf den Hochschulalltag und wird es vermutlich noch einige Monate haben.

Prüfungen, Vorlesungen, die Mensa: Der Alltag der Studierenden ist mit vielen Unsicherheiten gepflastert. Das gilt auch für den Campus auf dem Kreuzberg, wo im Normalfall rund 2600 junge Menschen studieren. In Zweibrücken gilt daher in allen Bereichen die Prämisse „Sicherheit geht vor“, wie Hochschulpräsident Hans-Joachim Schmidt im Telefoninterview unterstreicht. Das bedeutet: verstärkter Digitalunterricht, eingeschränkte Nutzung der Labore und strikte Abstandsregeln in allen Räumen. „Alle Maßnahmen müssen auf ihre Risiko-Nutzen-Rechnung hin bewertet werden“, lautet Schmidts Credo.

Digitale Vorlesungen und Lernvideos

Beispiel Vorlesungen. Diese finden momentan und wohl auch in den kommenden Wochen in erster Linie digital statt. Über einen Stream können die Studierenden dem Dozenten live folgen. Wenn man denn eine gute Internetverbindung hat – ein Problem, das dem Hochschulpräsidenten bewusst ist. „Für Studierende auf dem Land kann das natürlich ein Problem darstellen. Wir arbeiten deshalb daran, dass Vorlesungen auch nachträglich angesehen werden können. Da gibt es aber datenschutzrechtliche Hürden.“ So versucht man auf dem Kreuzberg unter anderem mit Lernvideos gegenzusteuern, die die wichtigsten Inhalte zusammenfassen sollen.

Schmidt: Für Prüfungen große Hallen anmieten

Aber der Unialltag besteht nicht nur aus Vorlesungen. Gerade in Zweibrücken ist auch die praktische Arbeit ein fester Bestandteil des Curriculums. „Jedes Labor hat ein eigenes Konzept, in dem beispielsweise die Anzahl der möglichen Nutzer geregelt ist. Diejenigen, die ein Labor nutzen wollen, müssen sich dann zuvor eintragen“, erklärt der Hochschulpräsident die diesbezüglichen Regelungen. Ähnlich wie bei den Laboren, sind auch Gruppenarbeiten nur unter Anmeldung möglich. „HIer kommt es auf jeden Einzelfall an, ob solch eine Arbeit genehmigt werden kann.“ Bei den Prüfungen, die im Winter stattfinden werden, stehe man in Verhandlungen, um große Hallen anzumieten. „Uns ist es lieber, wir schreiben in einem großen Raum, als in mehreren kleinen. Das verhindert etwa, dass sich Studierende während der Prüfung auf der Toilette treffen können.“

Doch eine Hochschule besteht nicht nur aus Lehren und Forschen. Auch das Leben auf dem Campus gehört dazu. Eine wichtige Rolle nimmt dabei ohne Zweifel die Mensa ein. Diese hat unter den gebotenen Abstands- und Hygienemaßnahmen geöffnet. „Der Betrieb wurde in einem an der Nachfrage orientierten Umfang wieder aufgenommen“, erläutert Sigrid Henkel vom Studierendenwerk Kaiserslautern. Darüber hinaus gibt es das Angebot „Mensa to go“, bei dem die Besucher ihr Essen mitnehmen können. „Das ist wirklich eine tolle Sache und kommt gut an“, lobt Karolis Dailidonis, Hauptreferent Hochschulpolitik beim Asta der Hochschule. Der Asta ist der Allgemeine Studierendenausschuss. Allgemein gibt es von Seiten Dailidonis keine große Klagen über das Corona-Management der Hochschule. Zwar gebe es Beschwerden über fehlende Möglichkeiten sich auf dem Campus in Räumen treffen zu können. „Aber im Grunde werden die Maßnahmen akzeptiert.“

Im Studentenwohnheim sind alle Wohnungen belegt

Allgemein scheinen die Studierenden keine allzu großen Sorgen vor dem Virus zu haben. Das zeigt sich zum Beispiel mit Blick auf das Studentenwohnheim in der Virginiastraße. „Hier sind alle Wohnungen belegt“, sagt Sigrid Henkel. Es werde im Wohnheim durch entsprechende Aushänge auf die allgemeinen Verhaltensregeln hingewiesen. Auch was die Immatrikulationen angeht, gibt es laut Hochschulpräsident Schmidt keine großen Einbrüche. „Die Anmeldungen sind zwar etwas zurückgegangen, aber weniger als wir angenommen hatten.“ Genaue Zahlen könne er jedoch noch nicht nennen.

Auch mit einem anderen Umstand ist Schmidt zufrieden. „Es ist gut, dass wir zumindest die Erstsemester Ende September in Zweibrücken begrüßen konnten, damit sie zumindest ein Stück Hochschule erleben durften.“ Um dies möglich zu machen, führten die beiden ansässigen Fachbereiche BWL sowie Informatik und Mikrosystemtechnik eine eigene Einführungswoche durch, damit die nötigen Abstände gewährleistet werden konnten. Und auch in einem anderen Themenbereich konnte der Hochschulpräsident Erfreuliches vermelden. Wegen Corona musste keinem einzigen befristet angestellten Wissenschaftler gekündigt werden. Zumindest hier konnten den Mitarbeitern gewisse Unsicherheiten genommen werden.

Einwurf

Armutszeugnis für Bildungsstandort

Die Hochschule Kaiserslautern und insbesondere der Campus Zweibrücken zeichnen sich durch hochmoderne Studiengänge wie die Mikrosystemtechnik aus. Da ist es umso erstaunlicher, dass der coronabedingte Digitalisierungsschub die Hochschule offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt hat.

Dass ein Download von Vorlesungen in Deutschland im Jahr 2020 noch nicht zum Hochschul-Alltag gehört, ist ein Armutszeugnis für den Bildungsstandort. Da hilft es auch nichts, auf die zugegebenermaßen überbordenden Datenschutzrichtlinien zu verweisen. Universitäten und Hochschulen im ganzen Land haben die digitale Bildungsformate über Jahre hinweg schlicht und ergreifend nicht ernst genug genommen.