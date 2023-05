Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Kulturamtsleiter Thilo Huble markierte das Straßentheater-Spektakel am vergangenen Wochenende den Beginn der Open-Air-Veranstaltungen. Wie war die Resonanz? Was beim Spektakel anders war – und was Huble schon jetzt über das nächste Jahr verraten kann.

Rund 15.000 Besucher zog es laut Thilo Huble am vergangenen Samstag und Sonntag nach Zweibrücken. Genaue Zahlen liegen nicht vor, schließlich gibt es keine Lichtschranke, auch Eintrittskarten