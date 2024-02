An der Mertelstraße von Mittelbach Richtung Wattweiler werden nächste Woche Bäume und Gehölze beschnitten. Deshalb kündigt der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) eine Vollsperrung der Mertelstraße an – von Montag, 26. Februar, bis Freitag, 1. März, täglich im Zeitraum von 8 bis 16.30 Uhr. Gearbeitet wird oberhalb der Kreuzung Breitensteinstraße bis zur Zufahrt Am Bornrech in Hengstbach. Die Gehölzarbeiten werden kurz unterbrochen, wenn die Schulbusse durchfahren. Für Privatfahrzeuge ist die Passage aber nicht erlaubt.