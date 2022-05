Zwei schwer- und eine leichtverletzte Person sowie Totalschaden an den beiden beteiligten Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, 15. Mai. Gegen 15.15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, weil auf der Landesstraße 469 von Oberauerbach nach Niederhausen an der Kreuzung nach Großbundenbach zwei Autos frontal zusammengestoßen sind. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten sich bereits alle Personen aus ihren Fahrzeugen selbst befreit. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Zweibrücken unterstützte die Sanitäter bis zum Eintreffen weiterer Rotkreuz-Kräfte und sicherte die Straße in beide Richtungen ab. Wegen der Bergung der Fahrzeuge blieb die Landesstraße 469 mehrere Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr musste ausgelaufenes Benzin binden. Der genaue Unfallhergang sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.